M e llegaron mensajes que decían que el tiro era para mí", dijo la hermana de Zoe Cortéz, la joven de 18 años que fue asesinada en la localidad bonaerense de Monte Grande, en momentos en que caminaba junto a ella y un amigo. Hay un detenido.

"Hasta el último momento estuve con ella, me tomó su mano y le salía una lágrima por su ojo. Mientras estaba conmigo tenía pulso, había gente que la quería reanimar, pero cuando vino la ambulancia ya no tenía más pulso, su cuerpo se puso morado y me apretó la mano. La vi tirada en el piso, le decía que se levante, que se mueva, y no lo hizo", relató la adolescente de 16 años y agregó: "me llegaron mensajes que decían que el tiro no era para ella, era para mí. Se confundieron, no dijeron nada, abrieron la puerta y le pegaron un tiro".

Esta declaración se asocia a lo que el padre de la víctima afirmó sobre el crimen, que sería una venganza por una denuncia por abuso sexual que realizó la más chica de sus hijas, y hermana de la víctima, contra un tío que se desempeñaría como efectivo policial y la pareja de este, quienes "viven a la vuelta" de la casa de las chicas.

La adolescente contó que "del lado del conductor en la parte trasera, salió alguien morocho, encapuchado, con ojos claros marrones, no tenía piercing ni barba, y le tiró un tiro directo a la cabeza".

Por otro lado, un joven de 21 años fue detenido acusado de haber participado del crimen, identificado como Nahuel Ezequiel Lescano, alias "El Tucumano". Su arresto se llevó a cabo en un allanamiento realizado en su vivienda de la calle Los Tulipanes al 700. En el procedimiento fue secuestrado un revólver 22 que será sometido a pericias, aunque se descarta que sea el arma homicida, porque en la autopsia se extrajo del cráneo de Cortez un proyectil de un calibre mayor, 32 o 38. "Este muchacho fue identificado el lunes mismo por la noche, cuando fue hallado el auto utilizado en el crimen. Estaba parado junto al Renault Symbol, se le pidió documento y no se adoptó en ese momento ningún temperamento, pero surgió un testigo de identidad reservada y otros elementos que nos hicieron sospechar de su posible participación", dijo uno de los investigadores. Los pesquisias creen que el apresado pudo ser quien abandonó en el cruce de las calles Los Tulipanes y Alfonso Amat el Renault Symbol, patente LSW310 y robado un día antes en Adrogué, desde el que le dispararon a la joven la noche del lunes. Era un auto que le fue robado a un chofer de Uber que concurrió a un domicilio de Adrogué convocado a través de la aplicación por una joven que le indicó que el auto era para "tres amigos". Esos tres jóvenes fueron los que en el medio del viaje le robaron a mano armada el auto al chofer y ahora se sospecha que "El Tucumano" también podría haber participado de ese robo automotor y por ello será sometido a una rueda de reconocimiento con la víctima. También fue demorado un menor de 15 años, aunque el fiscal de Esteban Echeverría a cargo de la causa, Andrés Devoto, lo liberó y sólo dejó aprehendido al mayor.