Yanina Latorre fue acusada por sus vecinas de romper la cuarentena, y, ante el enojo y fiel a su estilo, no se quedó callada y arremetió contra todas. Al parecer, dos vecinas la vieron en la calle y no dudaron en comentarlo con varias personas y filmarla. Pero la panelista de "Los ángeles de la mañana" comentó que sólo había ido a comprar alimentos

En varias historias de Instagram, Latorre relató lo sucedido con mucha bronca y un mensaje poco sereno: "Este es un mensaje para las pedazo de hija de p..., que, como no tienen nada que hacer o no tienen idea de nada, están colgadas de la ventana. O la pelot... que hace un rato estaba en el balcón y me vio. Reina de mi corazón, te voy a hablar como se debe: ¡se puede ir al súper y a la farmacia caminando!". Y luego su descargo se tranformó en personal: "estaban ustedes agazapadas con el teléfono, me vieron con las bolsas y se lo tuvieron que meter en el... Y ahora todas ustedes, en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, están por la ventana buscando denunciar".