S i hay algo que provocó la pandemia, fue el incremento del uso de las redes sociales. Mediante estas, los futbolistas logran conectarse con los hinchas, con sus fanáticos. Y el caso de Sebastián Villa no es la excepción, y en diálogo con la gente confirmó: "Yo quiero seguir acá, vistiendo estos colores del más grande de la Argentina. Por suerte, todos los bosteros están felices por el título que ganamos, por la forma en que se dio. Lo necesitábamos por todas las cosas que nos pasaron".

Sobre cómo sobrelleva la cuarentena, sostuvo que "estoy entrenando a full, esto es bastante duro hacerlo solo y no con los compañeros, pero toca ir para adelante". "La gente en Boca me tiene mucho cariño. Ahora no podemos salir, pero cada vez que me ven, me lo demuestran. Estoy muy bien acá", dijo.

Villa hoy arma con Frank Fabra una buena sociedad que es importante para los intereses del equipo. "Me he entendido muy bien con Frank, a la hora de atacar tengo su apoyo. Hicimos una buena dupla", explicó el delantero.

Eso sí, no sólo son socios en la cancha, tienen otras cosas en común, como es el baile... "Los dos bailamos muy bien, pero él baila diferente a mí. Con Hurtado le damos un toque de alegría al camerino".

Para Villa, la contratación de Miguel Russo por parte de Juan Román Riquelme fue una tabla de salvación. La llegada del DT -quien conoce al delantero desde cuando fue entrenador en Colombia- le dio nuevos aires, nuevas ganas y mucha confianza, sabiendo que de su juego depende mucho lo que pueda hacer Boca en ataque.

Esa potencialidad, por suerte, creció. A principio de año, cuando llegó una oferta del fútbol mexicano, muchos pensaron que era la oportunidad de hacerse de algún dinero, ya que en la cancha el colombiano no había estado a la altura de las circunstancias. Pero con Russo las cosas cambiaron de manera radical.

El entrenador lo sacó de la banda derecha y lo puso sobre la izquierda, con más funciones ofensivas que defensivas. Le dio minutos, y eso bastó para que el jugador recuperara la confianza en su juego, y con esto todo Boca creció futbolísticamente.