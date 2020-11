S ofía Pachano es una de las revelaciones en "MasterChef Celebrity" no sólo por su gran talento para cocinar sino por su personalidad competitiva. La artista se destaca entre las figuras y se perfila como una de las favoritas rumbo al final del certamen. Pero en otros aspectos de su vida suele ser más reservada y prefiere mantener cierta discreción. A lo largo de las galas dejó ver de a poco la cercana relación que mantiene con su padre Aníbal, aunque le cuesta hablar de ello ya que le genera gran emoción. Sin embargo, como invitada en "PH, Podemos hablar", la joven abrió su corazón y reveló una profunda charla que compartió con el bailarín sobre su homosexualidad en su adolescencia. Bajo la consigna "los que a veces dudan de la monogamia", Andy Kusnetzoff quiso saber cómo fue la crianza de Sofía con su padre.

"Yo soy criada con Disney. Para mí, el príncipe azul me venía a buscar, me iba a casar y a los 32 de ahora iba a tener tres hijos. Y mi marido me iba a amar para toda la vida. Hoy en día me replanteo la monogamia porque siento que es una elección, yo lo elijo, pero no es algo impuesto", comenzó la actriz. Para sorpresa del conductor continuó: "¿Pueden creer que Pachano me crió así? Es la doble cara de mi papá, que no me dejaba que duerma en casa con mi novio. Así fue como yo decidí no vivir más con él. Me crió recontra tradicional".

En ese momento, Andy indagó sobre cómo fue la conversación sobre las elecciones sexuales de su padre, pero Sofía reveló: "Yo siempre digo que Aníbal no me habló. Nunca hablé del tema. Sino que yo fui y me senté a planteárselo como niña sobreadaptada y a mis 16 años le dije ‘a mí me gustaría que vos seas feliz. Yo creo, me da la sensación, que vos sos gay. Me gustaría que tengas una pareja, me lo blanquees y seamos una familia’". Y continuó recordando aquella conversación: "Él me dijo que nunca iba a hablar de eso conmigo. Me bajó la persiana, y le dije que me parecía injusto que lo hable con todo el mundo menos conmigo. Fue un proceso. Yo lo cuento porque quizá pasa en muchas familias. Fue un proceso hasta que él lo entendió. Y yo entendí que papá se refería a su cama, porque nunca había encontrado una pareja como para blanquear. Yo hablaba de su felicidad, no de su acto sexual".

Recordemos que hace unos días en el reality de Telefé, Santiago del Moro anunció que los concursantes debían homenajear a algún ser querido, la consigna era que el plato pudiera llenar la pérdida de esa persona que ya no está. Eran platos llenos de sentimientos. Cuando el conductor le consultó a Sofía sobre su elección, la actriz contestó conmocionada: "No creo que pueda hablar ahora", y estalló en llanto. Aun así, con la voz quebrada, contó: "Me gustaría homenajear a mi papá, porque él siempre es como que no va a estar más". Hace tres años, el coreógrafo fue diagnosticado con cáncer de pulmón que hizo metástasis en el cerebro. "En los últimos años, el sentimiento de pérdida lo tengo medio constante con mi papá. Con sus enfermedades es como todo el tiempo. Y él es tan resiliente que sale. Pero me pareció que no hay que homenajear solamente cuando esas personas no están, sino que realmente lo vean estando", dijo la joven sobre la lucha de su progenitor. Y decidió hacer una receta familiar, de su abuela doña Teresa, aunque falleció cuatro días antes de que naciera ella. "Son unas tortas fritas. Y yo sé que esto a él le va a gustar, así que lo quiero hacer. Mi papá siempre me dice que yo cocino por mi abuela, que tengo las mismas manos que ella y que me manejo de la misma manera", concluyó.