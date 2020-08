La hermana de Donald Trump dijo que su hermano "no tiene principios", destacó su "falta de preparación" para el cargo y lo acusó de mentir, de acuerdo con una serie de grabaciones que difundió en las últimas horas The Washington Post. Maryanne Trump Barry fue grabada por su sobrina, Mary L. Trump, autora del libro "Siempre demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo", en el que describe la personalidad del mandatario que buscará la reelección en noviembre. En uno de los audios, Maryanne, una ex jueza federal de 83 años, dice que escuchó una entrevista de 2018 que brindó su hermano a Fox News en la que sugirió que la pondría en la frontera con México para supervisar los casos de niños inmigrantes separados de sus padres. "Todo lo que quiere hacer es apelar a su base", afirmó la mujer sobre las declaraciones del presidente estadounidense. "No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Y su base, me refiero a, Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente. No hagas esto", agregó, en la conversación grabada de forma secreta y divulgada por The Washington Post en su portal. En otro momento, la mujer mantuvo las críticas contra su hermano: "Su maldito tuit y mentiras, oh, Dios mío". "Estoy hablando con demasiada libertad, pero ya sabes. El cambio de historias. La falta de preparación. La mentira. Mierda", afirmó.