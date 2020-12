Luis Novaresio reveló que estaría interesado en que Roberto Moldavsky, ex participante de "MasterChef Celebrity", sea el rabino de su casamiento. En ese sentido contó: "Yo soy agnóstico, Braulio es de origen judío y nos divierte mucho que haya un rabino. Ahora tenemos muchas ganas que nos case Moldavsky", repitió varias veces como invitado en "PH, Podemos hablar". El comunicador también adelantó algunos detalles e ideas de los preparativos que van tomando forma. De todos modos aclaró: "La idea era casarnos este año y como no podíamos hacer fiesta decidimos esperar. Ojo que no venga primero el casamiento y posterguemos la fiesta". "La tradición judía permite que cualquier persona puede celebrar el matrimonio", explicó. Tiempo atrás, el conductor de "Animales sueltos" había manifestado que le gustaría que Silvina Chemen fuera la rabina de su casamiento, pero parece que está buscando otras opciones.