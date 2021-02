M atías Ezequiel Martínez, el policía detenido como acusado de asesinar a su ex novia Úrsula Bahillo en Rojas, tenía tres sumarios en curso en Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, uno de ellos por amenazar a una superior. "Si me trasladan tiro una bomba", fue la amenaza que lanzó Martínez. El personal de la Estación de la Policía Comunal de Rojas había denunciado a Martínez (25) "por haber amenazado telefónicamente a una superior cuando se le informó un posible traslado". Tenía otros dos sumarios por la denuncias por violencia durante el noviazgo presentada por una ex pareja. En agosto de 2020, la junta médica de San Nicolás le dio "tareas no operativas con retiro de arma" y a partir de ahí fue renovando sus licencias médicas. El 7 de enero, la misma junta médica le otorgó a Martínez "treinta días de reposo ambulatorio terapéutico", sin arma y sin trabajar. Luego Patricia acompañó a su hija denunciarlo por violencia y el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Daniel García, dispusieron la intervención tanto de la seccional local como de la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Rojas, mientras que Asuntos Internos trabajaba en "auditorías preventivas" en ambas dependencias, y los posteriores incidentes. Por orden de García, tanto el superintendente de la Región Interior Norte II, comisario general Jorge Monfort, como la superintendente de Políticas de Género, la comisaria general Sonia Luján Zampelunghe, se instalaron en Rojas para que el primero tome el mando de la comisaría local y la segunda, la de la Mujer. Además, el auditor general de Asuntos Internos, Darío Ricardo Díaz, mandó una comitiva a Rojas para hacer "auditorías preventivas" en ambas dependencias a partir de las cuales podría haber sanciones disciplinarias. Asuntos Internos puso el foco no sólo en los incidentes producidos el lunes por la noche cuando hubo destrozos, disturbios y disparos de balas de goma frente a la comisaría cuando manifestantes reclamaban justicia por Úrsula, sino también en la actuación de la Comisaría de la Mujer en las denuncias que había formulado o querido realizar Úrsula en esa dependencia. El informe preliminar de la autopsia reveló que Úrsula fue asesinada de al menos 15 puñaladas en la espalda, torso y cuello.

Por su parte, Belén Miranda, ex pareja del acusado, recordó que él la había amenazado de "muerte" con su "arma de trabajo" y que Úrsula "necesitaba ayuda". Belén añadió que la víctima tenía pruebas "sobre la violación de la nena", por una denuncia sobre Martínez por abuso sexual de una niña. "Creo que esta vez no va a zafar porque se hizo una movilización muy grande, pero no por la Justicia de Rojas, porque hace tres años la vengo luchando, porque si hubiera salido todo lo mío esto no hubiera pasado, tendría que haber estado preso en diciembre", aseguró.