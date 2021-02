H oy se cumplen 43 años de la extraña muerte de Jorge Cafrune, uno de los artistas folclóricos más importantes del país. El jujeño de 40 años falleció en plena dictadura militar en un accidente en la ruta que hasta ahora guarda misterio.

Cantor, compositor e historiador de la música vernácula, Cafrune había nacido en Perico, vivió en Salta en su juventud y en la década de 1960 su música comenzó a tener repercusión. En 1962 se consagró por elección del público como primera revelación en los espectáculos fuera de cartel, y tras ello comenzaría una carrera en solitario con gran popularidad en radio, televisión y recitales. Conoció y ayudó en sus inicios a José Larralde y en 1965 presentó en Cosquín a una cantante tucumana llamada Mercedes Sosa.

Para 1978 su nombre era símbolo del folclore. Durante la dictadura fue señalado como un artista peligroso y aquel año el Festival de Cosquín, que lo había transportado al éxito, sería el ultimo escenario que pisaría. En su presentación incluyó en su repertorio una canción prohibida por la dictadura militar, que hasta hoy no se sabe si se trató de "Zamba de mi esperanza" o "El orejano". Además, durante el show dijo que viajaría a Yapeyú, lugar del nacimiento del general San Martín, llevando consigo un cofre con tierra de Boulogne Sur Mer, la ciudad francesa en la que murió el prócer.

Días después, el músico montó en su caballo junto con un amigo rumbo a Yapeyú para participar del homenaje por el bicentenario del nacimiento del Libertador y ambos fueron embestidos por una camioneta en la ruta 27, a la altura de Benavídez, lo que le ocasionó la muerte.

En el libro "Jorge Cafrune. Memoria de un hombre libre", de Héctor Ramos, se menciona el anuncio de Cafrune, presagiando que algo podría ocurrirle: "Me amenazaron diciéndome que si hago el viaje moriré. Dicen que un zurdo no puede mancillar la tierra de San Martín. Siempre dije que no soy comunista, que soy nacionalista con ‘c’ y no con ‘z’ y que no me alineé como cantor de protesta. Yo le canto al pueblo".