El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas horas se confirmaron 7.187 nuevos casos de coronavirus, lo que llevó a un total de infectados de 408.426. La ocupación de camas en el país sigue estando estabilizada en un 60,6%, mientras que en el AMBA la cifra trepó a 68,5%.

El número de muertes en total es de 8.457. En el reporte matutino se habían reportado 48 nuevos decesos, mientras que en horas de la tarde se contabilizaron 56 nuevas víctimas fatales.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el promedio de infectados diarios de los últimos siete días es de 9.205 y alertó por el "aumento de los casos en forma sostenida en la gran mayoría de las jurisdicciones".

"Seguimos trabajando fuertemente en el aumento de los casos en forma sostenida en las jurisdicciones", ya que "las que no tienen transmisión comunitaria sostenida, tienen brotes". "No hay provincias que no hayan notificado casos en los últimos 14 días y tenemos 18 provincias con departamentos que tienen transmisión comunitaria sostenida", añadió.

Asimismo, destacó que dos provincias -Catamarca y Formosa- no reportaron casos ayer. "Seguimos experimentando tensión en el sistema de salud en varias de las jurisdicciones", remarcó la viceministra.

En ese sentido, puso como ejemplo lo que ocurrió en "Jujuy, Mendoza, General Roca (en Río Negro), La Rioja, como lugares donde se han presentado muchos casos en poco tiempo y se puede generar esta tensión en el sistema de salud".