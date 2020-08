E l padre de Paulina Lebbos, la joven tucumana asesinada en 2006 y por cuyo caso ya fueron condenados ex policías y un ex funcionario en dos juicios, reclamó a la Justicia provincial que fije nueva fecha para un tercer debate oral en el que será juzgado el ex fiscal Carlos Albaca por encubrimiento agravado, entre otras imputaciones, el cual estaba programado para el 25 de marzo último pero se suspendió debido a la pandemia del coronavirus. "Les estamos rogando a los jueces de la sala I, que preside pedro Roldán Vázquez, que disponga el comienzo del juicio, porque pese a la pandemia se desarrollaron numerosas audiencias virtuales y en algunos casos presenciales", dijo Alberto Lebbos, que decidió iniciar una campaña para juntar firmas que avalen su reclamo en el sitio Change.org, donde ya sumó más de 60.000 adhesiones (https://www.change.org/justiciaporpaulina). "A mi hija la mataron hace 14 años y los culpables siguen libres, caminando entre nosotros, porque el ex fiscal Albaca mantuvo la causa paralizada y bajo secreto de sumario durante los 7 años que estuvo a cargo", señaló Lebbos, quien pidió en el petitorio que lo "acompañen firmando para que la Justicia de Tucumán inicie el juicio oral contra este hombre". El juicio oral tenía fecha de comienzo el 25 de marzo, pero debido a la pandemia quedó suspendido, aunque Lebbos sostiene que no se puede "seguir esperando" que se ordene una nueva fecha, "más aún teniendo en cuenta los avances tecnológicos", por lo que "podría comenzar de forma virtual". "Pasaron cuatro años de la elevación a juicio de la causa, pero el sistema judicial está armado para facilitar las chicanas y estirar indefinidamente los casos en el tiempo para que prescriban", se quejó Lebbos, quien advirtió que "los abogados y delincuentes conocen estas herramientas concedidas por los códigos procesales y las usan para estirar los plazos".

La Corte Suprema de la provincia encontró a Albaca responsable de 11 delitos en una investigación interna que dio origen a la denuncia penal donde el encubrimiento agravado es el más importante, de acuerdo con lo precisado por Lebbos, quien se mostró preocupado, porque "el tiempo pasa y los plazos legales se acortan, ya que la causa prescribirá el próximo año". El ex fiscal se encuentra actualmente en libertad .