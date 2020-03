Este viernes se produjo una gran pérdida para el mundo de la música: el ícono del género country, Kenny Rogers, murió a los 81 años de edad, de causas naturales, según informaron familiares en un comunicado.

El artista forjó una carrera que abarcó más de seis décadas y dejó una marca indeleble en la historia de la música estadounidense. Sus canciones han sido parte importante de la vida de millones de personas en todo el mundo. Los éxitos más populares como "The Gambler", "Lady", "Islands In The Stream", "Lucille", "She Believes In Me" y "Through the Years" son sólo algunas de las canciones de Kenny Rogers que han inspirado a generaciones de artistas.

Como actor, será recordado por su personaje de jugador profesional en la serie de televisión "The Gambler", donde interpretó una de sus canciones más recordadas. Rogers nació en Houston y era conocido por su voz ronca y su barba plateada, vendió decenas de millones de discos que lo convirtieron en una superestrella en los años 70 y 80. Rogers logró veinticuatro éxitos número uno en las listas internacionales, fue miembro del Salón de la Fama de la Música country, seis veces ganador de los Premios CMA, tres veces ganador del Premio Grammy, galardonado con el Premio CMA Willie Nelson Lifetime Achievement Award en 2013, Artista CMT de galardonado con el Lifetime Award en 2015 y ha sido votado como el "Cantante favorito de todos los tiempos" en una encuesta conjunta realizada por lectores de USA Today y People.

Se retiró de las giras en 2017, a los 79 años. A pesar de su éxito en diferentes estilos musicales (también transitó el jazz y el folk, entre otros), siempre prefirió ser considerado como un cantante de country. Su familia realizará una despedida íntima debido a la situación sanitaria mundial por el Covid-19.