Ocho personas acusadas de integrar una banda de asaltantes a la que se le atribuye el crimen de un comerciante de muebles colombiano, cometido en mayo pasado en el partido bonaerense de José C. Paz, fueron detenidas en allanamientos en los que se secuestraron armas y chalecos antibalas. Los pesquisas creen que los detenidos integraban la denominada "Banda del Trucón", que cometía asaltos a mano armada y que el 23 de mayo último mató a Ángel Serafín Portilla Martínez, baleado frente a su esposa a unas 15 cuadras de su casa en un intento de robo. La banda estaba liderada por un hombre identificado como Cristian Padilla, alias Trucón, a quien se le secuestraron armas de fuego y chalecos antibalas. El colombiano Portilla Martínez fue baleado en el abdomen por dos delincuentes en moto cuando realizaba unos cobros por la venta callejera de muebles junto con su esposa. El hecho ocurrió en las calles Tegucigalpa y Canal de Panamá, de José C. Paz, en el noroeste del conurbano. Tras la agresión, los "motochorros" escaparon del lugar sin robar nada, mientras que personal policial se trasladó hasta la escena del crimen alertado por un llamado al 911 y encontró hombre malherido. Los efectivos llevaron a la víctima en su propio móvil hasta el Hospital Caporaletti, de José C. Paz, donde murió. La causa está a cargo de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 23 de Malvinas Argentinas.