L a destrucción del trabajo informal es una de las más graves secuelas, en materia económica, de está pandemia, ya que empuja a las situaciones más extremas a quienes se desempeñaba en él, a través de diferentes oficios. Por eso, el fin del aislamiento encendió una leve esperanza con el posible regreso de las changas en los barrios populares, como asimismo el proyecto de ley de Aporte Solidario. Sin embargo, ambos todavía constituyen sólo una ilusión, no una realidad. "La pandemia evidenció que mucha gente vivía de la economía informal", reflejó Jorge Vega, representante de la fundación Lumen Cor, que brinda asistencia a quienes no pudieron continuar con sus tareas laborales, principalmente no registradas. Al respecto, Vega detalló que "antes atendíamos al que vivía en la calle desde hace muchos años, y hoy lo hacemos con familias que tenían trabajo, vivían bajo techo y hasta tenían conocimientos de oficio o formación universitaria". Pero "con la pandemia comenzaron a no tener para comer y se acercaron a nuestra fundación".

Uno de ellos, Darío, reconoció que "estoy parado, no sale nada; mi última changa fue hace dos meses en un departamento", mientras pescaba en la Costanera de Sur, por ocio, pero también para comer. En este sentido, el hombre se alimenta en comedores y en la Plaza Dos Congresos, donde una organización solidaria suele brindar una cena para los más necesitados. A su vez, vive en un hotel que afronta con las donaciones que recibe en la fundación y por parte de seres queridos, en tanto aguarda por una tarea laboral en albañilería o reparación de techos.

Por su parte, Matías, quien es artista plástico, debió reinventarse en pandemia como pintor de viviendas y de murales. En su caso, reconoció que "estuvo muy difícil y me sostuve con la tarjeta alimentaria; se me cortó todo, incluso tenía proyectos y se desvanecieron, ahora estoy esperando que se reactive". Su último y único trabajo, en ocho meses, tuvo lugar hace una semana en un edificio. Al mismo tiempo, vende sus cuadros a través de su instagram@matiasbeledo.arte. Bajo esas alternativas subsiste, como Oscar lo hace vendiendo flores y libros, y todo aquello que le sea donado, y realizando fletes o trámites en su bicicleta. En referencia a ello, el artesano remarcó que "la gente te da una mano, hasta que pueda salir algo, un trabajo vinculado a lo mío, que son las artesanías, pero por ahora sigo adelante haciendo un poco de todo".

En relación con las experiencias de Darío, Matías y Óscar, Jorge Vega, de Lumen Cor, que ofrece cien desayunos diarios, además de contención laboral y económica, consideró que "la reconversión es lenta, no es inmediata; es un letargo, un lento despertar, y lo estamos sosteniendo con alimento o ayuda para pagar sus alquileres". No obstante, Diego, representante de Barrios de Pie, aseguró que "sabemos que va a llevar tiempo, pero se ve una leve recuperación en los barrios, aunque todavía persiste la angustia por la crisis que desencadenó la pandemia".

Un mensaje optimista que vislumbra un horizonte expectante, en parte también gracias al proyecto de ley de Aporte Solidario, que fue bien recibido,por ejemplo, por Darío. El albañil expresó que "está bueno pedirles ayuda a los ricos, en una situación excepcional para los más necesitados, que siempre fuimos los que pagamos los platos rotos". En la misma línea, Oscar manifestó que "me parece fantástico, porque hay gente que tiene mucho y otra que no tiene nada, y todos somos seres humanos y tenemos derecho a una vida digna". Ambos coincidieron en considerar dicha iniciativa legislativa como un impulso mientras aguardan que la changa resurja nuevamente como medio de subsistencia.