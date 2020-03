Y a no quedan dudas de que Lautaro Martínez, será la gran vedette en el próximo mercado de pases. El delantero del Inter, que ya desde hace un tiempo figura en el radar del Barcelona, ahora también aparece en los planes del Manchester City.

Según afirman medios ingleses, el equipo ciudadano se encuentra en la búsqueda de un reemplazante de Sergio Agüero, quien si bien tiene contrato hasta 2021, podría irse antes de lo previsto. Frente a esta situación, Pep Guardiola puso sus ojos en Martínez. El Toro, de gran temporada en el fútbol italiano, sería el reemplazante ideal para el Kun, según el entrenador español. Si bien la cláusula de salida del ex Racing está por encima de los 100 millones de euros, esto no sería un problema para el equipo inglés. El gran inconveniente para el City, es la suspensión que tiene. Hace unos meses, la UEFA lo sancionó por romper el fair play financiero, excluyéndo de las competiciones europeas por dos años. Obviamente, desde el club recurrieron al TAS para apelar esta decisión, por lo que todavía no hay una definición a este tema. En caso de que no juegue dos años la Champions, sería un gran impedimento a la hora de contratar jugadores.

Por otro lado, el que está hace ya bastante tiempo tras Lautaro es el Barcelona. El equipo culé está decidido a comprar el pase del delantero argentino y para ello querría seducir ofreciendo distintos jugadores como parte de pago al Inter. El nombre más pesado que suena es el del Arturo Vidal. El chileno perdió terreno tras el arribo de Quique Setién al banco y podría irse al club italiano para que lo dirija Antonio Conte, a quien ya lo conoce de su paso por la Juventus.