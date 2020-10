Sin complicaciones que derivaran en una internación, ella pudo enfrentar el tratamiento en su casa de Río Tercero (Córdoba), con los atentos cuidados de una nieta, que estuvo todo el tiempo y que no contrajo el virus. En plena cuarentena, Amelia Ferreyra de García cumplió los 102 el 6 de junio y ayer recibió el alta médica por Covid-19. "Fue leve, no tuvo fiebre, tuvo algo de tos, estuvo sin apetito. Le hicimos el hisopado y dio positivo", contó Inés García, una de las hijas de Amelia, que no dudó en recordar el susto que los invadió: "Nos agarró una angustia cuando nos enteramos que era positivo, pero la pasó", se alivió. De buen comer, Amelia tiene además otro hábito que la ha acompañado a lo largo de su vida: "Mi mamá fue muy yuyera, siempre tomando té de yerbabuena, de ruda, que tiene en su patio, no sé si será por eso", dice la hija. Nació en el departamento de Río Cuarto, pero vive en Río Tercero hace 100 años y su estado general de salud es bueno: "Está muy sorda, pero está lúcida, no le dijimos que tuvo Covid-19. Es muy activa, fuerte y creyente en Dios", concluyó la mujer.