M ientras el Reino Unido sumó ayer otros 761 muertos por coronavirus y supera los 12.800, se conoció la historia de un veterano del ejército británico de 99 años que recaudó más de 7,7 millones de libras para combatir el coronavirus.

Se trata del capitán Tom Moore, un veterano militar que el 30 de abril cumple 100 años y que se desafió a sí mismo a dar 100 vueltas antes de esa fecha, con apoyo de su andador, al jardín de 25 metros de su casa del condado de Bedfordshire, donde vive con su familia. Moore se propuso recaudar unas 1.000 libras y donarlas al Sistema de Salud británico (NHS), y ya logró juntar más de 7,769 millones de libras (cerca de 10 millones de dólares) en tan sólo unas horas a través de una plataforma de donaciones online.

Moore tuiteó ayer: "¡7 millones de libras! la generosidad de los británicos es increíble. Gracias". La donaciones fueron realizadas a la plataforma por más de 260.000 personas.

La hazaña de Moore se originó en un agradecimiento a los trabajadores del NHS que lo ayudaron con el tratamiento para el cáncer y una fractura de cadera. "Cuando comencé este viaje el lunes pasado, mi objetivo era 1.000 libras para nuestro increíble NHS. No quedan palabras... sólo gracias", afirmó.

Tom nació y se crió en Keighley, Yorkshire, y completó sus estudios como ingeniero civil y luego ingresó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, un puesto en el que llegó a ser capitán sirviendo en India y Myanmar.

Nuevas víctimas

El gobierno británico informó ayer que otros 761 pacientes murieron en las últimas 24 horas en sus hospitales a causa del coronavirus, lo que eleva el total de fallecidos a 12.868, mientras que los infectados ascienden a 98.476, según informó el Departamento de Salud.

El aumento no mostró grandes cambios respecto de lo ocurrido en las últimas 72 horas, por lo que el asesor médico de Inglaterra, Chris Whitty, adelantó que el número de muertes probablemente esté llegando a su pico. Sin embargo, prevé que las cifras sigan siendo todavía muy altas.

Tras informar el martes que los relevamientos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, que incluyen el conteo de las muertes no ocurridas en ámbitos hospitalarios, revelan que los decesos por coronavirus en el Reino Unido fueron un 15% mayores a los conocidos, el gobierno escocés también elevó la cifra de víctimas mortales.

Según los registros nacionales de Escocia, hasta el 12 de abril, 962 personas murieron por el virus y existe la sospecha de que se contagiaron en los hogares de ancianos de la región. Casi el 70% de todas las muertes registradas con coronavirus fueron personas de 75 años o más, señalaron.

Mientras tanto, un ex asesor científico del gobierno británico sugirió que se actuó demasiado lento para responder y manejar la epidemia, lo que explicaría la cantidad de víctimas mortales. En declaraciones a la cadena radial británica LBC, sir David King se preguntó por qué el gobierno no respondió apenas estalló el virus en China. "Parece que nosotros no estábamos preparados y no tomamos medidas", afirmó.