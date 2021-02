La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sostuvo ayer que a mediados de febrero "podríamos recibir un número más importante de dosis" de la Sputnik V e indicó que "el retraso es de entre dos o tres semanas y, si bien es muy difícil poner una fecha (de llegada), ellos estiman que alrededor del 15 de febrero podríamos a recibir un número más importante de dosis" del laboratorio Gamaleya.

La funcionaria afirmó que la Argentina "sigue trabajando con otros proveedores, y durante marzo esperamos ya tener un panorama de la entrega de la vacuna AstraZeneca, que son 22,4 millones de dosis".

Al hablar con radio La Red indicó, ante una consulta sobre si la Argentina ya había firmado un contrato con laboratorios chinos, que "eso no está confirmado, no es un anuncio oficial". "La Argentina está negociando con todos los laboratorios productores, pero no hay ningún contrato firmado con China", aseveró la funcionaria y agregó: "Tenemos firmado con Gamaleya, con AstraZeneca y con el mecanismo Covax, eso abarca para cubrir entre 23 y 25 millones de personas".

Famosos

En relación con la polémica en torno a la posibilidad de vacunar a famosos para crear conciencia sobre el uso de la vacuna consideró que puede ser positivo "si eso suma para que una parte de la población pueda confiar".

Sus declaraciones fueron en referencia a la polémica generada porque Moria Casán hizo público que había sido invitada a vacunarse por el gobierno bonaerense. Si bien por su edad pertenece a un grupo de riesgo, no le correspondería otra prioridad. "Hay una variedad tan grande en la Argentina de opiniones que a algunos les dará confianza que se vacune Moria, a otros Pedro Cahn y a otros, el Presidente", dijo Vizzotti y observó que es necesario "tener amplitud para generar confianza".