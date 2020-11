N os dejó el entrenador de la selección en Sudáfrica 2010 y nos hizo pegar un flor de susto el que nos condujo a la final en Brasil 2014. Alejandro Sabella se encuentra internado en el Instituto Cardiovascular y, según se especula, el detonante de su inconveniente fue la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. En las próximas horas le harán algunos estudios y si todo sale bien, podría recibir el alta. Pachorra se encuentra junto con su esposa y su hijo alejo.

El técnico campeón local y de América con Estudiantes se descompensó en la noche del miércoles, en instantes en que no sólo la Argentina sino el mundo se encontraba conmovido por el deceso de Diego. Debido a que ya había tenido episodios cardíacos, el médico recomendó su internación por prevención.

Según se cuenta, Sabella condujo su vehículo sin ningún tipo de inconvenientes. Al llegar al centro asistencial le realizaron los primeros estudios.

En principio, el DT permanecerá internado hasta hoy y si los médicos lo creen conveniente, estaría regresando a su domicilio en la localidad platense de Tolosa.

Allegados a su familia contaron que Pachorra, de 66 años, venía con molestias en los últimos días, había sufrido inflamación en sus piernas por acumulación de líquido y también lo afectó la noticia del fallecimiento de Maradona.

Vale recordar que luego de conseguir el subcampeonato en Brasil, Sabella había sufrido problemas cardiológicos, luchó contra una grave enfermedad y no volvió a trabajar.

A propósito de ésto, hace dos años, durante un homenaje que recibió en la Universidad Nacional de La Plata, el gran entrenador subrayó: "Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: "No pueden dar menos del 100%". Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida".

Ahora, Sabella está mucho mejor de aquel inconveniente y esa noticia que caló hondo en cada argentino le provocó una enorme angustia. La última aparición pública de Alejandro fue antes de la pandemia, cuando fue homenajeado hoy por los presidentes de la AFA y Conmebol, Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, respectivamente, en el predio de Ezeiza.

"Estoy muy agradecido y emocionado. Agradecido por lo que recibí y emocionado porque me encuentro con tanta gente amiga, con la que convivimos, competimos, aprendimos mucho", había manifestado Sabella, en el salón dedicado al Futsal de la AFA.

A la espera de los resultados de los últimos estudios, Sabella se encuentra muy bien cuidado por sus afectos y, según manifestaron, de buen ánimo. "Aguante, Pachorra".