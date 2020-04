N o hay fecha de regreso y por lo tanto programar cualquier trabajo físico sería irresponsable y equivocado. Así lo analiza el cuerpo técnico xeneize en cuanto a la preparación física del plantel. Lo que sí saben es que cuando tengan la autorización para volver a entrenar, necesitarán por lo menos cuatro semanas de pretemporada. No sólo esto para poner a los jugadores físicamente bien, sino que además tendrán que jugar amistosos para ponerse a punto desde lo futbolístico, más allá de los conceptos tácticos que todo equipo ensaya en la semana.

Uno de los puntos que pocos tienen en cuenta es que para volver a entrenar no sólo se movilizan 30 jugadores, sino que además se debe utilizar personal para la utilería, para prensa y para la seguridad, con lo cual se terminan involucrando unas 60 personas en cada entrenamiento. Y el cuerpo técnico sabe que no se puede tener bajo custodia a tanta cantidad de gente, esperando que estos, si están sanos, no se relacionen con personas que sí los puedan contagiar. Ya no pasa por testeos, pasa por una cuestión casi fortuita.

De todas formas, el plantel xeneize trabaja de manera individual dos veces por semana, y de manera grupal por la aplicación zoom, donde en la pantalla aparecen todos los futbolistas que, además, suelen tener largos minutos ellos solos para poder hablar, sin que nadie del cuerpo técnico "escuche".

Aseguran que ese entrenamiento entre todos al mismo tiempo es muy bueno porque los jugadores bromean y hablan de sus cosas, por eso al finalizar el trabajo el profe Damián Lanatta se desconecta y los jugadores sigan conectados entre ellos.

Según confirman desde el cuerpo técnico de Boca, más allá de dónde viva un jugador, sea en una casa con fondo o en un departamento, los trabajos tienen la misma intensidad, tanto para quien tiene espacio como para el que no. Claramente, se tienen que adaptar algunos movimientos para aquellos que no tienen lugar.

Esto en lo físico, pero en lo futbolístico, en lo estratégico, como no se puede trabajar en el campo, el DT edita videos de entrenamientos ya hechos y los compara con situaciones de los partidos, y ahí se ven los aciertos y los errores; claro está que esta tarea se realiza una o dos veces por semana.