A pesar de las dificultades, Yésica se aferra a que son "Tiempos de crecer", como ella misma llamó a su admirable obra, que alimenta a más de doscientas personas diariamente. El punto de partida de su iniciativa fue presenciar cómo un grupo de pequeños comían los desechos acumulados en un basural cercano. Bajo esa imagen, que la marcó a fuego, la solidaria joven emplea el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que percibe, en la construcción de su comedor.

"Hace un año y medio que empezamos", reconoció Yésica a Crónica, en referencia a "Tiempos de crecer", un proyecto que brinda cena y merienda a más de doscientos vecinos de la zona sur. En principio eran setenta, pero en tiempos de pandemia dicha cifra inicial se triplicó.

El comienzo de su comedor es por demás elocuente, y al respecto la mujer relató que "venía del hospital con mí nena, que sufría de bronquios, y veía cómo dos nenes comían la basura que arrojan los carreros en una quema ubicada cerca de mi casa". Fue así que convirtió su propia casa en un punto de encuentro de niños, que recibían la cena lunes, miércoles y viernes, y merienda martes y jueves. Sin embargo, como detalla la misma mentora de la iniciativa benéfica, "ahora viene toda la familia. Es impresionante el incremento de personas que llegan a nuestro comedor". Por esta razón, Yésica reveló que "a veces tengo que suspender porque no damos abasto con la mercadería, solamente me ayuda la gente, muchas veces ponemos de nuestro bolsillo para el pollo o la garrafa". En consecuencia, se vio obligada a reducir los días de asistencia a tres, aunque las donaciones permitieron que en las últimas semanas se vuelva a brindar alimento de lunes a viernes. No obstante, la mujer remarcó la necesidad de colaboraciones en materia alimentaria, las cuales pueden suministrarse llamando al 11 2564-8191. En este sentido, la joven expresó que "pido que no nos dejen solos. Nosotros, los comedores, estamos sosteniendo los barrios. Rogamos que nos ayuden para poder seguir ayudando".

Una muestra de solidaridad que requiere la titular de semejante obra, la cual proyecta ampliar con la construcción del comedor en su vivienda, que lleva a cabo con los fondos del IFE que recibe desde el inicio de la cuarentena. Una ejemplar vocación que ella argumentó de la siguiente manera: "Lo hago por los chicos, las criaturas tienen hambre y no entienden por qué no hay. La intención mía es ayudar".