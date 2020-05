T al vez en junio, tal vez en agosto, todavía es incierto cuándo y de qué manera volveremos a acercarnos a nuestros ríos y lagunas a disfrutar del aire libre. Lo seguro es que los usos y costumbres de esta actividad van a tener cambios, y compartir alimentos, espacios y saludos va a ser de otra manera; inclusive habrá que repensar las salidas y los gastos que deparen. Muchos aficionados han pasado el proceso de la cuarentena sin trabajar y pasarán meses hasta recuperarnos económicamente después de semejante emergencia sanitaria. Esta razón es la que nos movilizó a recabar información entre quienes ya tienen experiencia en situaciones extremas similares a esta, y que se las rebuscaron para salir a tirar la caña a pesar de todo. Para los porteños, entre los primeros ítems a tener en cuenta a la hora de pensar la escapada está proveernos de la carnada, ya que es uno de los factores que más influyen en el éxito de la salida, un elemento básico que generalmente encontramos y podemos pagar, pero que ahora ponemos como variable de duda, así que trataremos de asegurarnos su provisión utilizando restos de alimentos de la mesa diaria y reciclando mucho de lo que descartamos del almuerzo o la cena. Nuestro amigo Ramón Coria, quien habitualmente sale a buscar pejerreyes en la zona de Junín, nos decía que todo el producto de la pesca del día se aprovecha para la próxima salida: las vísceras, los huesitos y las espinas se guardan, se hierven y se mezclan con el aceite usado durante la cocción y a esto se le agrega migas de pan que van quedando en el mantel para formar una ceba muy eficaz. Y también agrego una carnada que probamos el año pasado con el peje: cuando se extrae un ejemplar, lo sacrificamos enseguida (yo lo hago apenas lo saqué del agua, si no lo devuelvo por chico), saco el tubo digestivo, que sale con la cabeza, y encarno con los primeros cinco centímetros, como si fuera una tripa de pollo. Ahí el pejerrey recién sacado tiene todo lo que había comido, o sea, el plancton, y es una gran alternativa cuando está remiso el pique o se terminó la mojarra. El viejo lobo de río Luis María Bruno nos hizo una serie de recomendaciones dignas del mejor especialista en economía familiar: para empezar, el pan en todas sus variables es útil, y la miga es necesaria para armar pequeñas bolitas que imitan la típica masa, utilizando siempre el agua de río; esto, destinado a la variada de piel y bogas. Los viejos pancitos duros se pueden remojar en chimichurri y así para el armado tenemos una excelente carnada. ¡La cáscara del queso no hay que tirarla! La roja y la negra son tentadoras para el patí, y el resto del salame, lo que descartamos, siempre va, así que la sobra de la picada se guarda, especialmente la mortadela y la panceta, que son ideales. El menudo de pollo sirve, hay que atarlo al anzuelo, y también se puede reservar para la causa un poquito de chinchulín o tripa gorda. Si el guiso es de mondongo, hay que reservar tiritas una vez hervido para la pesca de pejerrey; si hay choclo, por supuesto hay que quedarse con unos cuantos granos para la boga o la carpa, y las cáscaras de papa cruda y de naranja se aplican para la pesca de armados, patíes y bagres blancos en la zona del Guazú. El periodista Marcelo Barrientos, quien suele relevar distintas lagunas en busca de nuevos pesqueros de tarariras, nos recomendó como alternativa de carnada utilizar la grasa de los churrascos cortada en tiras de entre y 4 y 5 centímetros; actúa muy bien con líneas de flote, de fondo o las plop. Por su parte, Alejandro Roucco, del programa "Rock a pique", de Mar del Plata, nos indicaba que para la pesca de lisa nada mejor que el valiosísimo peceto, ahora no tan accesible, pero si se tiene la suerte de comprarlo, sugerimos separar unas tiritas con algún colorante, que van muy bien para esta especie. Del pollo se aprovecha la pechuga para distintas especies, cruda, por supuesto. También el aceite de las frituras de pescado sirve como ceba para la pesca desde el muelle: se cuela y se guarda en un bidoncito, pero hay que tener cuidado, porque se pone rancio. El sobrante de la limpieza del pescado se junta, se hierve, se escurre y se seca, agregándole sal gruesa; lo que queda es una ceba muy interesante para atraer a los pejerreyes, que hasta se puede encarnar. Muchachos, a empezar a guardar todo: se viene la pesca y hay que cuidar el mango.