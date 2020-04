Hace días, Fedor Smolov fue noticia porque abandonó de manera repentina Vigo para regresar a Rusia, a pesar de que se había decretado el aislamiento obligatorio en el país ibérico, así como también el cierre de las fronteras. "Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras, me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría dejar claro que en todo momento informé al club de mis pasos", se justificó el delantero en su momento. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz el verdadero motivo por el cual se alejó de Vigo: el ruso violó el confinamiento para celebrar que su novia, Maria Yumasheva (nieta del ex presidente ruso Boris Yeltsin), cumplía 18 años y ya era mayor de edad. ¡Tremendo!

De acuerdo a lo que publican tanto La Gazzetta dello Sport como Komsomolskaya Pravda, Smolov (quien tiene 30 años y en su momento fue ofrecido a Real Madrid) se comprometió matrimonialmente con Maria Yumasheva cuando tenía 17 años y era menor de edad. En ese sentido, agregan que la mediática pareja se casarían en una isla del Caribe cuando Yumasheva fuese mayor de edad. ¿Se producirá una vez que pase la pandemia?