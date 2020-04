Continúan las acusaciones cruzadas en torno a quiénes fueron los responsables por el contagio de coronavirus de 19 personas, entre residentes y empleados, en el geriátrico Apart Incas, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. El lugar fue desalojado y clausurado el último martes, luego de que varias ambulancias y personal del SAME trasladaran a los ancianos que vivían allí. En medio del escándalo, la institución fue allanada durante la tarde de ayer por orden de la Justicia porteña.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la Policía de la Ciudad allanaron el centro de cuidado de adultos mayores ubicado sobre la avenida De los Incas al 1000. La jueza Lorena Tula Del Moral dio lugar al pedido del fiscal Maximiliano Vence, quien busca determinar cómo se produjo el primer contagio y si las autoridades actuaron de acuerdo con el protocolo para prevenirlo.

"Hablamos con los responsables del geriátrico y como no dieron una respuesta para la debida derivación de los casos, fue el SAME a iniciar las derivaciones y luego hicimos la evacuación y se lo clausuró", expresó más temprano ayer el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien subrayó que van "a iniciar acciones penales contra las autoridades del geriátrico".

Los empleados, en tanto, apuntaron en los medios contra los responsables del lugar, al denunciar que los hacían trabajar con síntomas de Covid-19. Luego se inspeccionaran dos geriátricos más pertenecientes a los mismos dueños, en los barrios porteños de Colegiales y Villa Urquiza.

Luis Megyes, una de las autoridades del geriátrico, se desligó de la responsabilidad de lo sucedido para apuntar contra el gobierno porteño, al sostener que desde que tuvieron "el primer caso de coronavirus" intentaron "derivar a los demás pacientes" y dieron "aviso a los familiares". "Desde el gobierno de la ciudad me dijeron que no era factible, que no era lo adecuado de acuerdo a la realidad sanitaria", sostuvo Megyes.