El gobierno estudia extender los créditos a tasa cero para más trabajadores independientes que sufren una caída en sus ingresos por la cuarentena, en medio de la pandemia de coronavirus. La versión se disparó luego del crítico informe publicado en el Boletín Oficial por el Comité de Emergencia, coordinado por funcionarios en el denominado gabinete económico para monitorear la situación de empresas y trabajadores del país.

Ayer, en tanto, el gobierno estimó que alrededor de 2,4 millones de personas del universo de trabajadores independientes formales pueden ser beneficiarios del crédito a tasa cero, según trascendió en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esto incluye a los monotributistas que no tienen otro trabajo en relación de dependencia o son jubilados, no son proveedores del Estado, y tuvieron caídas de ventas y compras en el período comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril. También los autónomos que no están empleados en relación de dependencia.