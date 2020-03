Finalmente, la ex Pinina se recupera en su casa tras la cirugía que le practicaron la semana pasada. Todavía no está claro si fue una hernia abdominal, combinada con una dermolipectomía (planchado de panza), una cosa o la otra. Lo cierto es que desde el entorno de Andrea del Boca siempre habla el doctor Juan Pablo Fioribello, abogado y representante, y repite que su internación se debe a un solo motivo. "Andrea está muy bien. Desde el viernes en su casa, la operó el doctor Ricardo Babitis, un cirujano general de abdomen, salió todo muy bien, no hubo ninguna complicación extra más que el reposo que tiene que hacer un par de días más. En este momento está en su domicilio con su familia, su madre, su hija y su perro Kiol. Está muy bien y la cirugía fue por la hernia abdominal. En un par de días estará nuevamente en actividad". También brindó detalles acerca de sus proyectos. "Andrea va a conducir un programa en C5N, un ciclo de entrevistas nocturnas con personalidades muy destacadas del país y se barajan nombres como la doctora Cristina Fernández de Kirchner o el presidente de la Nación; también querría tener a Diego Maradona, entre sus invitados.