Crecen la angustia y la preocupación por la desaparición de Romina Orsuza, una mujer de 31 años que fue vista por última vez el viernes 17 de abril. En las últimas horas la policía allanó la vivienda de la pareja y su familia pide celeridad en la investigación.

Ese día, cerca de las 21, Orsuza salió de su casa de Corbeta Belfast, en Villa Verde, partido de Pilar, para ir al supermercado a pocas cuadras. Dejó a dos de sus hijas, de 9 y 6 años, a quienes les dijo que regresaría de inmediato. Desde ese momento, nada más se supo de ella.

Su hermana Verónica comentó que "no se sabe nada, nos dicen que la ven en tal lugar, vamos y en realidad no es; hablamos con sus amigas, pero nos dicen que no la vieron, y ya no sabemos qué pensar". Aunque la denuncia fue radicada el lunes en la comisaría 1ª de Pilar, todavía la familia de Romina no tuvo novedades. Mientras tanto, tratan de contener a sus tres hijas, de 11, 9 y 6 años, que no dejan de preguntar cuándo va a regresar su mamá.

"En la comisaría todavía no pidieron las cámaras, creo que están haciendo todo muy lento. Se comunicaron de Género con nosotros, y se están moviendo", explicó Verónica. Asimismo, reveló que "vino a la casa de mi hermana la Policía Científica con perros, bomberos y todo, porque atrás de la casa había pasto revuelto, y se llevaron una prenda de ropa; después se fueron a la casa de la pareja, pero todo dio resultado negativo, al igual que en la casa de un amigo de la familia, que es el último que la vio". Allegados a Romina contaron a Verónica que su hermana, en el último tiempo, habría estado recibiendo amenazas por parte de su pareja.