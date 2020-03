Este martes se encontró un cadáver en El Gran Chaparral, la lujosa propiedad del sindicalista argentino Marcelo Balcedo en la falda del Cerro del Burro en Maldonado, República Oriental del Uruguay. Allí Balcedo cumple prisión domiciliaria junto a su esposa, Paola Fiege, que al enterarse publicó en su twitter: "No saben qué pasó en casa! ¡Apareció un cuerpo!". Según informaron los diarios El Observador y El País, el hallazgo fue confirmado por el jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli Prieto. Se trata de restos humanos, pero todavía no se conocen las causas de la muerte, indicó. El jefe policial se encontraba en el lugar. No trascendió cómo fue hallado el cadáver ni a qué distancia estaba de la propiedad. Se estaba a la espera de que el fiscal y la Policía Científica se apersonen en el lugar. El cuerpo llevaba un tiempo enterrado en el predio, y estaba en avanzado estado de descomposición. En diciembre de 2018 la Justicia le otorgó prisión domiciliaria a Balcedo, luego de haber sido detenido en enero de ese mismo año. Además, su esposa Paola Fiege cumple con la misma pena. La pareja está acusada de eventuales delitos de lavado de dinero, contrabando de vehículos y portación ilegal de armas. Balcedo era director del diario Hoy de la ciudad argentina de La Plata y estaba vinculado a empresas periodísticas como Emisiones Platenses y la revista La Tecla. Balcedo "heredó" el puesto de secretario general del Soeme en 2012 tras la muerte de su padre, Antonio Balcedo, y a los pocos meses de estar al frente de ese gremio, el sindicato implementó una estrategia para sumar afiliados: registrar compulsivamente y con planillas falsas a trabajadores en la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.