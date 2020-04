En medio de la pandemia, Ricardo Arjona quiso sorprender a sus fans y creó "Blanco y negro", una campaña para encontrar a cuatro personas y llevarlas a conocer los estudios de Abbey Road, de Londres, para que escucharan en exclusiva su nuevo disco doble.

Queriendo devolver de alguna manera el afecto y la incondicionalidad de sus fanáticos, el guatemalteco creó esta experiencia a nivel global y eligió a un médico español, a una empleada administrativa argentina llamada Marisa, a una emprendedora mexicana y a una estudiante colombiana para llevar a cabo su sorpresa.

En un video publicado en sus redes, Ricardo mostró sus vidas y pasión por la música. En sus palabras: "Blanco y negro" no es una campaña de promoción, ni sólo discos con música: "Es intentar tocarnos para tocar. Es intentar afectarnos para afectar, sorprender a gente, a gente que te sigue desde el anonimato a fuerza de pura emoción".

Sobre el momento que eligió para hacer el lanzamiento de esta campaña y de su disco, explicó: "El encierro tiene sus ventajasà Pone a hablar a los más callados y a callar a los más habladores. No es una estrategia de márketing ni de hacerlo esperar. A los que se nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no encontramos los caminos fáciles para avanzar. Como es un camino bastante personal y somos caprichosos, no es fácil a veces", concluyó.