A principios de 2018, con 31 años, Franco Armani aterrizó en Núñez y en poco tiempo se adueñó del arco millonario. A partir de su gran nivel, el oriundo de Casilda se ganó el llamado a la Selección Nacional, y tras responder con éxito el por entonces entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, lo llevó al Mundial de Rusia, donde le terminó de ganar el puesto a Wilfredo Caballero. Sí, en tan poco tiempo, Armani decoró su currículum, primero convirtiéndose en arquero de River y luego, en el defensor del arco de la Selección Argentina. Así y todo, al jugador poco le sorprendió su crecimiento deportivo, pues aseguró que a esa altura conocía de antemano lo que iba a suceder con su carrera futbolística. ¿Cómo? A través de una canalizadora de ángeles, que le aseguró que iba a alcanzar la plenitud de su carrera llegando a los 30 años. "Un conocido me llevó a ver a una señora que era canalizadora de ángeles. Ella tuvo una conexión con mi abuela fallecida y me dijo que yo iba a alcanzar la plenitud en mi carrera llegando a los 30 años. Y bueno, fue así", relató el 1 del conjunto millonario, sobre la experiencia sobrenatural que vivió hace años atrás. A partir de ese momento, Armani no sólo se consagró en Atlético Nacional de Colombia, sino que luego llegó a River para seguir triunfando (registra 4 títulos en el club), y también se ganó un lugar en la Selección. "Yo sigo siendo creyente, y pienso que tal vez esa experiencia que tuve es parte de lo mismo. No creía para nada en este tipo de cosas, pero fue una sorpresa que cambió mi mirada", comentó el arquero que ostenta 49 vallas invictas en 97 partidos defendiendo el arco de River.