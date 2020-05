Con razonables sospechas de recibir una condena a 30 años de cárcel por homicidio, Derek Chauvin, el policía acusado de matar al afroamericano George Floyd y objeto del rechazo y la condena de millones de estadounidenses, enfrenta ahora la situación de ser abandonado por su esposa, una ex reina de belleza del estado de Minnesota. "Mi esposo tiene modales rudos, pero debajo del uniforme es buenazo", había dicho hace apenas dos años en una entrevista su mujer, Kellie, con quien está casado desde 2010. "Desde entonces, me abre la puerta y me pone el abrigo; es un caballero", decía la mujer. Pero tras el arresto de su marido y las imágenes impactantes que retrataron una brutalidad que conmovió al país, Kellie, según trascendidos, se encuentra muy mal por lo ocurrido. "Kellie Chauvin está devastada por la muerte de George Floyd y quiere romper su matrimonio", declaró su abogado. La mujer pidió "seguridad y máxima privacidad" para toda su familia", incluidos los dos hijos que tuvo con otro marido, del que es viuda.