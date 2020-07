H ugo Icazati, abogado a cargo de la defensa del jubilado acusado de matar a un ladrón en Quilmes, cuestionó la declaración del testigo clave del caso y aseguró que el hombre conocía a Franco "Piolo" Moreyra, el delincuente asesinado. Dijo que lo denunciará por falso testimonio. El testigo, un chofer de colectivo, declaró bajo identidad reservada, complicó la situación del jubilado al asegurar que cuando pasó cerca de la escena a bordo de su Fiat modelo Uno de color blanco con el capot negro vio a Ríos dispararle en tres oportunidades a Moreyra. Es el auto que se ve en la cámara de seguridad.

Declaró que escuchó dos disparos y que las detonaciones lo asustaron, por lo que en lugar de detenerse para auxiliar al ladrón que estaba en el piso decidió seguir su camino. Después volvió a pasar por al lado de Ríos. "Al pasar lo veo al hombre pateando al masculino que estaba en el piso y ante mis nervios sigo sin parar pero a baja velocidad y, en ese instante, escucho un nuevo disparo, siendo el tercero", relató.

Icazati denunciará al testigo clave por falso testimonio y aseguró que Ríos no remató al delincuente en la calle, y según su criterio eso quedó demostrado en la autopsia.

"A raíz de un tiro ascendente, de abajo hacia arriba, por la fosa ilíaca, que atraviesa intestinos y la vena cava, cuando el hombre está trepando para salir de la casa de Ríos", dijo el abogado y agregó: "Ese es el tiro que le da la muerte, en el video se ve que (el ladrón) viene tambaleando como borracho porque está agonizando. Tiene un segundo disparo que ingresa entre la quinta y sexta costilla, no tocando ningún signo vital, pero no se trata del supuesto remate en el piso, porque no existió", aseguró. "No existe el fogonazo ni el arma en el video, la autopsia descarta también ese disparo, no hay quemadura en las manos por tiros de corto alcance, ni atravesó el cuerpo", sostuvo y adelantó que acompañará la denuncia por falso testimonio de "unas grabaciones que muestran que (Moreyra y el testigo) se conocían".

Se trata de dos audios que habría enviado el sobrino del testigo a un tercero, donde se referiría a una relación existente entre Moreyra y el colectivero. "¿Viste el tema de que lo mataron al Piolo, que había un auto blanco con el capot negro? ¿Sabés quién es el del auto blanco? Mi tío. Como lo vio a Piolo tirado agarrándose la panza, frenó al lado de él", relató un joven en las grabaciones que presentará el abogado ante la Justicia.

"Decí que no se bajó del auto porque el viejo lo iba a c... matando a él también", agregó el joven. Estos audios los presentará ante la Justicia.

Además la defensa presenta testigos y pedirá el sobreseimiento de Ríos ya que, sostiene, "actuó en legítima defensa".