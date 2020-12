E terno candidato a la tarjeta amarilla o roja dentro y afuera de las canchas. Armas, excesos, acusaciones de violencia de género y peleas: protagonizados por Ricardo Centurión . A mediados de 2012. Con apenas 19 años, se viralizó una foto de Ricardo Centurión con un arma de fuego. En abril de 2015 llegó a la Argentina como jugador del San Pablo para disputar un encuentro ante San Lorenzo por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego del partido circuló una foto de Centurión con una chica en un boliche de Quilmes se hizo viral. Se quedó dormido luego de ir a bailar y perdió el vuelo de regreso a Brasil. El equipo paulista lo multó. Septiembre de 2016 un tema recurrente fueron los problemas viales y el alcohol. Al poco tiempo de transformase en refuerzo de Boca, protagonizó un choque múltiple en Avellaneda. La Justicia lo imputó por lesiones culposas, ya que hirió a dos personas. A cuatro meses del choque múltiple se filtró un video de las cámaras de seguridad del hotel donde concentró Boca en Mar del Plata para disputar los juegos de verano se lo ve totalmente sacado y fuera de control. La ex pareja de Ricardo Centurión, Melina Tozzi, lo denunció por agresiones y amenazas. A los pocos días, se viralizó otra imagen del futbolista portando un arma de fuego de grueso calibre. Pese a la denuncia por violencia de género, Boca no tomó ninguna medida al respecto. En julio de 2017 una persona denunció haber sido agredida por Ricardo Centurión en el boliche Capítulo 1 de Lanús, luego de acercarse para pedirle una foto. Según relató el individuo que sufrió la agresión, "Ricky" no se encontraba en buen estado. Por este incidente, Daniel Angelici desistió de contratarlo. En octubre 2017. De vuelta al fútbol italiano, Ricardo Centurión recibió una sanción del Genoa por haber hecho una transmisión en vivo en Instagram de madrugada y mientras se concentraba con el plantel. En marzo 2018 cruzó un semáforo en rojo y se negó a realizar el control de alcoholemia. Pese a los intentos fallidos de sobornar a los efectivos de seguridad, el vehículo del futbolista de Racing fue secuestrado. En agosto del 2018. En pleno encuentro por la Copa Libertadores, Enzo Pérez le reprochó un tuit en pleno Mundial y se desató un escándalo. Centurión lo persiguió, lo quiso golpear y se marchó expulsado. En Febrero del 2019. El último gran problema del jugador de 26 años. Tuvo un incidente con Eduardo Coudet en el campo de juego del Monumental durante la derrota ante River y el técnico decidió enviarlo a entrenar con reserva. Los días posteriores, el delantero intentó reunirse con el "Chacho", pero este se negó a recibirlo, echando por tierra cualquier posibilidad de marcha atrás. Sobre el final del mes, Ricardo Centurión llegó tarde a una práctica con la reserva y el mismo día se viralizó una foto en las redes sociales con el delantero festejando, al parecer la noche anterior, un cumpleaños y rodeado de mujeres. En marzo 2019 a la salida de un boliche. El futbolista de Racing participó de una discusión en la puerta de una discoteca en Costanera: aseguraron que gastó 18.000 pesos en alcohol y lo acusaron de hacer maniobras peligrosas con su auto. En abril 2019. Desafectado del plantel profesional de Racing, por sus constantes conductas poco profesionales, llegó en malas condiciones al entrenamiento de la Reserva y, luego de discutir con un juvenil, resolvió la situación con una gresca que rápidamente fue desactivada por los entrenadores del club. La pelea se dio con Juan José Cáceres, un joven de 19 años de ascendencia paraguaya que se destaca como extremo por izquierda. Tuvo una aparición pública en la que mantuvo un cruce en TV que tuvo con Oscar Ruggeri. Además le apuntó a la dirigencia de Racing (incluido el manager Diego Milito) y confesó: "A la noche no tengo sueño, quiero ir a tomar algo todos los días". En marzo 2020 sufre dos muertes muy cercanas en menos de un mes, no juega el último partido del Fortín en la Superliga. La tragedia volvió a golpear al futbolistasu novia, Melody Pasini, murió al sufrir un paro cardíaco mientras manejaba su auto por las calles de Lanús.