E l proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) empezó la cuenta regresiva en el Senado, donde ayer se obtuvo dictamen. La sesión sería el martes 29, y desde el Ejecutivo trabajan contra reloj para convencer a los indecisos. En las últimas horas, el sector "celeste" sumó una leve ventaja.

Tras el debate en comisiones con la participación de decenas de expositores, el Senado se prepara para cerrar el año con el tratamiento del aborto, proyecto que obtuvo media sanción en Diputados. La fecha indicada sería el martes 29, aunque por el momento no confirmaron la agenda.

El proyecto del Ejecutivo tuvo un traspié en las últimas horas, cuando el senador Juan Carlos Marino (La Pampa) adelantó su rechazo. "Voy a votar según lo que me pide mayoritariamente la sociedad pampeana: no avanzar en la legalización. Sé que se habló de la posibilidad de un cambio en mi postura dado que nuevamente escuché y me reuní con todos", expresó en un comunicado de prensa.

Con la ratificación de Marino, la mira está puesta en cuatro senadores que aún no dieron a conocer su voto: el entrerriano Edgardo Kueider, que en alguna oportunidad previa a su llegada al Congreso deslizó su rechazo; su coterránea Stella Olalla que los verdes tienen esperanzas de convencer; la rionegrina del Frente de Todos Silvina García Larraburu que en 2018 votó en contra pero dijo que estaba dispuesta a rever su postura este año, y Laura Rodríguez Machado (PRO), quien en la anterior sesión fue "verde" pero desde su entorno dicen que "está reviendo" su voto.

Con este panorama, los números estarían 34 votos en contra de la IVE, 33 a favor, la abstención de Lucila Crexell de 2018 que aún no tuvo su confirmación este año y cuatro indecisos, además de José Alperovich que se encuentra de licencia.

Hoy, Mil Días

Empezará a tratarse desde las 11 el denominado Programa de los Mil Días, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Será en un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, presididas respectivamente por Mario Fiad (UCR) y Carlos Caserio (Frente de Todos). Allí fueron citados el ministro de Salud, Ginés González García -aunque su presencia no está confirmada- y Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 196 votos a favor y cinco abstenciones, y la intención del oficialismo es tratarlo en la sesión del próximo martes 29 junto con el aborto legal, cuyo dictamen pasó a la firma este jueves.