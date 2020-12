Con las primeras exposiciones de especialistas, el debate sobre la legalización del aborto continuó ayer en el Senado, que el lunes había recibido a ministros del gobierno nacional. El debate continuará hoy y mañana, y el oficialismo buscará tener dictamen mañana mismo.

Tal como sucedió en Diputados, los invitados por una y otra postura fueron terminantes a la hora de explicar sus posturas. Así, mientras el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, aseguró que "todo nuestro orden jurídico y constitucional se apoya en un principio: el interés superior del niño. El niño y la niña que aparecen ausentes en el debate. Deben valorarse los derechos de la mujer pero no puede estar ausente esto"; el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra explicó que quienes se oponen "personifican, humanizan al proyecto de vida que anida el embrión" asemejándolo "con el ya nacido o con una persona" y "esto no es así, el embrión no es una persona ya nacida", y reiteró que "es una ficción sostener que un embrión es un chico".

Hoy continúa el debate en la Cámara Alta.