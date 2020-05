B uenos Aires empezó una nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). En coordinación con Nación, Axel Kicillof libera lentamente la rama industrial -lo cual movilizará a unas 9.000 personas- y los comercios barriales, locales a los que pueden ir, en compañía de sus padres, los menores. Los intendentes siguen de cerca las decisiones que bajan desde la gobernación. "Prefiero que me critiquen por haber sido cuidadoso, a lamentar no haberlo sido", dijo el mandatario provincial en conferencia de prensa.

"Quedarse en casa es la única forma de prevenir de manera efectiva el contagio", dijo el gobernador bonaerense ante las novedades lanzadas desde La Plata. Buenos Aires, que, como aseguró Alberto Fernández el pasado viernes, continúa en la fase "Segmentación geográfica". De todas maneras, Kicillof se mostró "dispuesto a encarar esta nueva etapa, con nuevos permisos, pero cada uno tiene un protocolo y responsables de controlar el cumplimiento".

Su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, dividió la nueva etapa en cuatro partes: habilitación de industrias, reapertura de comercios barriales, la utilización del transporte público y el esparcimiento infantil. "No me importa que sea muy rígido, lo que permitimos es siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud de los bonaerenses", subrayó Kicillof.

Según el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, empezaron a operar en la región metropolitana más de 180 industrias. "Estas empresas, que emplean a más de 23.000 trabajadores, reiniciarán sus actividades en un formato de dotaciones reducidas, lo que generará que poco más de 9.000 personas se trasladen a las plantas productivas. De este modo, se garantiza la reactivación de la producción de diversos sectores sin sobrecargar al sistema público de transporte y sin poner en riesgo la salud de la población", señaló un comunicado de la cartera.

Cabe destacar que el 53% del PBI industrial del país está en el territorio bonaerense.

En relación con la actividad comercial, Bianco hizo hincapié en que "la provincia solamente va a habilitar comercios de cercanía, barriales, abiertos por sus dueños o empleados locales que no dependan del transporte público". En cuanto al esparcimiento infantil, señaló que se autorizará a los progenitores y cuidadores a ir con los niños a los comercios: "Las salidas recreativas van a seguir tal como estaban, habilitadas en 51 municipios de la provincia pero prohibidas en el AMBA", aclaró el funcionario.

En esa línea, Kicillof aclaró que ya se había habilitado la modalidad de comercio con entrega a domicilio y que "el consumo se reactivó en cierta medida". En ese sentido, expresó: "Para evitar desabastecimiento y aumento de precios, hay que volver a producir en determinadas ramas industriales, modificando el funcionamiento".

El mandatario provincial agregó que "si cambia la situación epidemiológica, habrá que volver para atrás con las autorizaciones; prefiero que me critiquen por ser cuidadoso que lamentar no haberlo sido", y aseguró que "el éxito hasta ahora ha tenido que ver con el trabajo coordinado entre todos los que tenemos responsabilidades, más allá de los signos políticos, para poder dar certezas a la ciudadanía".

En el interior de la provincia, 86 de los 94 municipios han enviado solicitudes para la reapertura de sus comercios, industrias y servicio. La última palabra la tiene la gobernación.

En conferencia de prensa, Kicillof subrayó que en Buenos Aires hay 1.800 barrios humildes, por lo cual "tenemos que tomar las precauciones; no se puede exagerar la cautela: si cometemos un error, se lamenta en vida".

El ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, apoyó las palabras sentenciando que "si nos relajamos, todo lo que hicimos se puede perder".