A sí como miles de personas esperaban que abrieran los bancos para cobrar por ventanilla la jubilación o la asignación, hasta el sueldo en algunos casos, otro tanto aguardó los días de aislamiento preventivo y obligatorio con cierre de comercios de cobranza para ir a pagar sus servicios e impuestos. Desde el próximo lunes abrirán sus puertas a los clientes respetando un cronograma de acuerdo con la terminación del documento de identidad.

Así lo dispuso el Banco Central de la República Argentina para locales extrabancarios que se dedican al cobro de facturas de impuestos y servicios, "en forma paulatina y progresiva y bajo un estricto protocolo de salubridad".

"Hay normas que cumplir tanto por los clientes como por las empresas", explicó a "Crónica" el experto en consumo y director de Focus Market, Damián Di Pace, quien agregó una recomendación: "Todos los que puedan pagar sus servicios deben hacerlo, ya que si bien el que no abona (porque no puede o prefiere esperar) no sufrirá el corte de los mismos, sí acumulará la deuda para más adelante y eso nunca es bueno en un hogar".

Según acató ayer la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (Caeceis), que nuclea a las cadenas Bica Ágil, Cobro Express, Multipago, Pago Fácil, Plus Pagos, Pronto Pago, Provincia Net, Rapipago y Ripsa, las empresas brindarán atención por terminación de DNI y se ofrecerá prioridad a los grupos de riesgo.

El cronograma de atención previsto es, para los lunes, atención a los documentos terminados en 0 y 1; martes, 2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves 6 y 7, y los viernes 8 y 9, con lo cual se buscará evitar aglomeraciones en los locales.

Los usuarios deberán concurrir con su DNI para poder ser atendidos en fecha y como la apertura de los locales será de forma gradual se recomienda chequear los sitios web para consultar: www.localespagofacil.com, www.rapipago.com.ar, www.bicaagil.com.ar, www.cobroexpress.com.ar, www.multipago.com.ar, www.provincianet.com.ar, www.prontopago.com.ar, www.pluspagos.com y www.ripsa.com.ar.

Cada cliente podrá abonar un máximo de 8 servicios o impuestos, en tanto que los adultos mayores y los grupos de riesgo tendrán atención prioritaria. Las empresas deberán emplear personal de seguridad o personal propio para ordenar las colas y mantener la distancia recomendada de 1,5 metros.