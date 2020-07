¿Y ahora quién limpia su nombre y le devuelve su trabajo? El ex intendente de la localidad puntana de La Calera, Diego Hernán Lorenzetti, fue absuelto por un Tribunal de San Luis en un juicio al que llegó acusado de ser el autor intelectual del crimen de su ex esposa Romina Aguilar, quien fue asesinada el 30 de enero de 2016 en la capital provincial, informaron fuentes judiciales. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal 1 de San Luis, integrada por José Luis Flores, Silvia Inés Aizpeolea y Jorge Eduardo Sabaini Zapata, quien a su vez condenó a 22 años de prisión a Edivaldo de Oliveira Pereyra y a Cristian Leandro Vílchez como coautores del delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego". La fiscal de Cámara, Carolina Monte Riso, fue la primera en exponer su alegato, en el que aseguró que no tenías dudas sobre la responsabilidad de Lorenzetti, Oliveira Pereira y Vílchez, quienes "llevaron adelante un plan", que fue el de "someter a Romina a una ejecución". Sin embargo, reconoció que "no hay prueba directa en la contratación de los sicarios, pero sí hay hechos que nos dan por acreditada la participación en la organización, planificación y ejecución del hecho delictivo", y con base en esas aseveraciones solicitó la prisión perpetua para los tres. Marcos Juárez, defensor de Lorenzetti, aseguró, en cambio, que no "hay pruebas que lo vinculen al hecho" y en su lugar apuntó a que la actuación policial en la causa fue "incausada, irregular e ilegal".