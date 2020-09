El ex jefe de la policía de Chubut y ex diputado provincial Juan Luis Ale fue condenado por el Tribunal Penal de Puerto Madryn a 8 años de prisión por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de las dos hijas de su ex pareja, cuando tenían 9 y 10 años.

"No estoy conforme, pero se llegó a un buen número. Hoy ni siquiera su abogado se presentó, es como si se le hubiese leído la condena a la pared. Nos queda un sabor amargo, porque sigue haciendo lo que quiere", aseguró María Belén Murúa (29), una de las víctimas. Es que el acusado, de 68 años, presentó un certificado médico el lunes para no estar durante la lectura del fallo y, como ni él ni su letrado escucharon la sentencia, no se pidió la prisión preventiva. Es decir, el abusador sigue en libertad en la ciudad de Esquel.

La resolución de los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez se conoció tras la cesura de juicio, un mes después de haberse declarado la culpabilidad del imputado por los abusos sexuales ocurridos entre 1998 y 2001, cuando las víctimas, eran apenas niñas de 9 y 10 años. La fiscal María Alejandra Hernández había solicitado la máxima pena posible, de 14 años, mientras que la defensa pidió 4.

"Tranquilamente cualquier persona que va comprar al mercado se lo puede cruzar en la calle", dijo Murúa.