U na joven de 18 años denunció ante la policía haber sido abusada sexualmente en una Unidad de Pronta Atención (UPA) de la localidad platense de Los Hornos por un enfermero, quien tras el ataque fue golpeado por el novio y los familiares de la víctima.

De acuerdo a la declaración que dio la joven en el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI de La Plata, la agresión sexual fue cometida durante el sábado pasado cuando acudió al centro sanitario ubicado en las calles 153 y 66 para aplicarse una inyección como parte de un tratamiento anticonceptivo.

"Llegué alrededor de las 19.15, me anuncié en la recepción y una chica me dijo que aguardara, que me llamarían por mi nombre. Esperé alrededor de 20 minutos hasta que me llamó un enfermero, de entre 30 y 40 años. Me hizo pasar al consultorio número 1, le di el cartoncito que me tenía que firmar y el medicamento para la inyección", relató la joven a la policía.

Y continuó: "Me preguntó qué edad tenía, le dije 18 años y me dijo que me bajara un poco el pantalón. Yo lo bajé. Cuando me fue a aplicar la inyección, me dijo que me tenía que bajar un poco la bombacha y le pregunté para qué, si en ningún lugar me la hacían bajar. Ahí me dijo: ‘Lo que pasa es que si no, no te la puedo aplicar’. Luego, me bajó la bombacha y me la aplicó", agregó.

La joven indicó que unos segundos después empezó a sentirse mareada y pidió salir para tomar aire y agua. Sin embargo, la respuesta del enfermero fue que "era normal, que faltaba poco y que todavía no había terminado".

"Cuando intenté salir, me puso un tacho de basura en la puerta para que no la abriera y me dijo que esperara", aseguró. Entonces, atemorizada por la situación, decidió salir del consultorio y abandonar la UPA junto a su novio, quien la esperaba fuera. No obstante, se desmayó al llegar a la puerta de ingreso. Cuando volvió en sí, le contó a su novio que, para ella, el enfermero le había inyectado "otra cosa" que no era el medicamento prescrito. Horas más tarde, el novio de la joven regresó a la UPA junto con varios familiares para buscar al enfermero, a quien encontraron y golpearon. Toda la secuencia quedó filmada en las cámaras de seguridad del lugar.

"Yo pude escaparme, pude salir. Pero qué hubiera pasado si me desmayaba dentro del consultorio con este degenerado", dijo la víctima en sus redes sociales.