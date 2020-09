Un ingeniero mendocino fue condenado este martes a 13 años de prisión por abusar sexualmente de sus tres sobrinas, cuando las hermanas tenían 8, 9 y 14 años. El agresor sexual se llama Mario Lucio García (52), era el tío político de las menores y es muy reconocido entre el empresariado local, ya que estaba vinculado a Pro Mendoza, la entidad exportadora de la provincia cuyana. Además presidió empresas constructoras y entidades empresariales provinciales. "No abusé flaco, abusar es una palabra muy grosera, no abusé, entre hombres te digo, le toqué el culo a (... ) a una empleada también, que encima era espantosa, no es que yo sea un violador serial, un pedófilo ni nada (...) le puede pasar a cualquiera", fueron las palabras que utilizó como un intento aberrante de justificación. Los abusos fueron denunciados ocho años atrás y según pudo reconstruir la investigación basada en el testimonio de las víctimas, el modus operandi del pedófílo era meterse en la habitación que compartían las menores con sus primos -los hijos del condenado- cuando lo visitaban.