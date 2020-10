Decenas de personas que fueron desalojadas del predio de la localidad bonaerense de Guernica se concentraron ayer en la plaza ubicada enfrente de la municipalidad de Presidente Perón, donde resolvieron acampar dado que no tienen adónde ir. Así lo señalaron esas personas, en su mayoría mujeres con hijos pequeños, en declaraciones televisivas ayer por la tarde. También señalaron que estaban "solamente con lo puesto", dado que durante el desalojo no tuvieron tiempo de llevarse sus cosas de las precarias instalaciones donde permanecían desde hace unos meses. Carlos, uno de los ocupantes desalojados, contó que "la policía me quemó la casilla", sin siquiera permitirle sacar sus pertenencias. "Quemaron todas las cosas: los documentos de mis hijos, de mi señora, todo. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas", se lamentó este hombre. Terriblemente angustiado, advirtió: "Estoy en la calle con mis hijos". Sin embargo, fuentes policiales dijeron que las casillas habrían sido incendiadas por los mismos ocupantes.