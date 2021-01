Jorge Mario Bergoglio es un hombre sano que lleva muy bien sus 84 años de edad. No se puede decir que tenga achaques o chochera. Por el contrario, cada día se lo ve más lúcido. Pero desde hace casi 30 años suele tener pinzamientos, ciática, agravada por sus pies planos. Usa plantillas alemanas y esos famosos zapatos negros que le hacían a medida en Buenos Aires. Por ese motivo, a veces, renguea un poco. Muy de vez en cuando. Lo asiste un fisioterapeuta en Roma, con un tratamiento riguroso y disciplinado. Suele pasar que el peso de la ropa que tiene que usar sí o sí por la indumentaria, que a veces roza los cinco kilos, sea más de lo que puede soportar en una misa en la que tiene que caminar, subir y bajar. Moverse más de la cuenta, en definitiva. Al tiempo que este Papa es una máquina de producir y no permanece demasiado tiempo quieto. Hace dieta cuando se extralimita con la comida. Es muy difícil no tentarse en Santa Marta, donde se cocina muy rico. Esto, gracias a Dios, es todo lo que tiene.