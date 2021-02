E l gobierno dio marcha atrás en su intención de aplicar retenciones o cupos de exportación para garantizar que los precios de los alimentos no se disparen siguiendo los valores internacionales.

Tras el encuentro que mantuvieron en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández y su gabinete con los dirigentes de la Mesa de Enlace Agropecuario (que agrupa a las principales entidades del campo), el Presidente descartó cualquier tipo de medidas o intervención en ese sector. "El Presidente dijo que no quiere apelar a ningún instrumento de esta naturaleza", aseguró el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien remarcó que el primer mandatario "fue claro en cuanto a sus expresiones, que fueron interpretadas de una forma, y que él en realidad expresó su voluntad de diálogo para resolver el problema, no para aplicar medidas", subrayó el ministro.

Fernández había declarado el domingo que los productores "tienen que entender que son parte de la Argentina. Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo. Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos".

En la reunión, el Presidente abordó con "preocupación el tema del maíz y el trigo", les pidió a los ruralistas que "entre todos se encuentre la posibilidad de que los precios no se distorsionen o generen inflación y que no repercutan sobre el conjunto de la sociedad argentina", agregó el titular de la cartera agraria sobre la hora y media que compartieron con los titulares de Coninagro, Carlos Iannizzotto; de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina.

Los integrantes de la Mesa de Enlace coincidieron en que el Presidente "no va a aumentar la retenciones" y que se acordó "continuar y profundizar el espacio de diálogo" sumando a otros actores en la mesa, según precisó Achetoni, en un contacto con la prensa.

"No habrá intervención"

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, aseguró que se acordó "trabajar sobre el resto de la cadena de valor, en trigo, maíz y carne", y confirmó que no habrá medidas como la suba de las retenciones.

"De acuerdo al Presidente, las palabras que dijo no fueron las que reprodujo el periodismo. Acordamos trabajar sobre el diálogo y prescindir de declaraciones que no ayudan y producen susceptibilidad en nuestras bases. Vamos a trabajar para producir más y sin nuevas retenciones", agregó en declaraciones a Radio con Vos.