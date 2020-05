Una persona que viajó en el tren Roca aseguró al llegar a Constitución que tenía síntomas del coronavirus, por lo que se le aplicó el protocolo especial.

El titular del SAME porteño, Alberto Crescenti, detalló que se trata de un hombre en situación de calle que al llegar a la estación notificó a la Policía de la Ciudad que tenía fiebre. Los efectivos dieron aviso al sistema médico y actuaron bajo el protocolo para aislarlo y trasladarlo al Hospital Muñiz.

Crescenti agregó que no se le tomó la temperatura en ese momento y que la persona "dijo haber estado antes en otro hospital, donde no hay registro de su ingreso". El director del SAME agregó que "pasa mucho con la gente en situación de calle, que desarrolla alguno de los síntomas y lo notifica para ver si efectivamente contrajeron el coronavirus".

"No podemos arriesgarnos a no creerle a alguien. Tenemos que tratar a todos igual", consideró.