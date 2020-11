Al conmemorarse el tercer aniversario de su hundimiento, los 44 tripulantes del submarino "ARA San Juan" serán homenajeados en un acto en la Base Naval de Mar del Plata, con la presencia de autoridades del Ministerio de Defensa y la Armada Argentina y de familiares de marinos, quienes recibirán las insignias del ascenso post mortem otorgado por el gobierno nacional.

La ceremonia se desarrollará desde las 10 en la Plaza de Armas del predio naval marplatense, muelle natural del buque, que naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur tras reportar un principio de incendio en la sala de baterías de proa.

Está prevista la presencia del ministro de Defensa, Agustín Rossi, así como de familiares de los tripulantes, a quienes la Armada entregará un pabellón nacional, y las jinetas y espadas correspondientes al ascenso post mortem dispuesto por el presidente Alberto Fernández el 3 de marzo.

La ceremonia "se desarrollará bajo los protocolos sanitarios exigidos ante la pandemia" de coronavirus, informó la cartera de Defensa. En tanto, los familiares y allegados de los tripulantes indicaron que, una vez finalizado el acto central, se concentrarán desde las 12 frente al puesto de guardia de la base para reponer, junto con vecinos de la ciudad, las banderas con mensajes para los tripulantes en el cerco perimetral del predio.

El tercer aniversario se produce mientras se aguarda una definición de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa que investiga el hundimiento y las eventuales responsabilidades penales, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Ayer Rossi confirmó que el próximo 25 de noviembre comenzará la investigación por el hundimiento del "ARA San Juan" en el marco del Consejo de Guerra para determinar las responsabilidades militares del hecho.

En diálogo con CNN Radio, al ser consultado sobre si ‘hubiera sucedido lo mismo en su gestión’, Rossi respondió: "Sé que no hubieran pasado las cosas que pasaron después". "Yo me hubiera puesto al frente de la investigación, no hubiera hecho acciones de inteligencia sobre los familiares", dijo.