El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el futuro acuerdo con el FMI para refinanciar alrededor de u$s45.000 millones será enviado al Congreso para su aprobación. "La intención del gobierno es enviar el acuerdo al que se llegue con el FMI al Congreso para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y está totalmente alineado con la idea de cuidar a la Argentina", afirmó el titular de Hacienda.

Guzmán sostuvo que "a partir de 2018 Argentina tomó u$s45.000 millones de deuda con el FMI bajo la premisa de que eso iba a restaurar la confianza en los mercados". Sin embargo, consideró que "la realidad fue muy distinta a la que se postulaba y no hubo un shock de confianza, Argentina no pudo acceder a créditos para pagar al FMI y hoy no hay cómo pagarle al FMI".

"Así que lo que buscamos es tener un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento justamente para pagarle al mismo Fondo", consideró el funcionario. Al indicar que el acuerdo será enviado al Congreso, Guzmán afirmó que el diálogo se hará "de frente a la sociedad".