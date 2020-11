L a ciudad presentó el Plan de Verano, en donde las escuelas permanecerán abiertas para aquellos chicos que no terminaron el año regularizado. "El ciclo 2021 va a ser más desafiante porque van a ser 400 días que no tienen una rutina escolar. Va a ser un inicio distinto porque va a ser una escuela distinta con distanciamiento social y aulas diversas", destacó Soledad Acuña.

Según dijo la ministra de Educación, para los alumnos que terminen el 2020 "en proceso" o "promoción calificada" habrá escuelas de verano. "No les hacemos ningún favor a los chicos si los hacemos pasar pensando que saben cuando no saben. Necesitamos identificar esas áreas de conocimiento que no lograron alcanzar para ayudarlos. Tienen que aprender lo que no pudieron", enfatizó.

En relación con las calificaciones, los alumnos recibirán en diciembre un informe final de valoración pedagógica con una calificación por cada espacio curricular (materia). En secundaria, los informes deberán ser entregados a las familias entre el 30/11 y el 4/12. En primaria, entre el 9/12 y el 16/12. Para los estudiantes del último año de primaria y secundaria (7° grado, 5° y 6° año), se empleará la escala numérica clásica acompañada del informe descriptivo.

Para el resto de los estudiantes de nivel primario y secundario, se empleará la siguiente escala: "en proceso", "suficiente" y "avanzado".

Los colegios estarán abiertos para los chicos que quieran ir -aunque no lo necesiten- y para los que no lograron los conocimientos suficientes en 2020. Estarán abiertas 116 escuelas primarias y 15 secundarias a partir del 4 de enero y hasta el 5 de febrero, "Trabajaremos los 5 días de la semana, tres días en la escuela y dos días en los predios y polideportivos para que puedan divertirse y vincularse con amigos", remarcó la funcionaria.

Docentes y militancia

"Estoy convencida de que la enorme mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles qué pensar", resaltó Acuña, quien agregó: "Hay un grupo mínimo de docentes que entiende el lugar como un espacio de militancia. Vamos a trabajar para que eso no sea así, para que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad".

En declaraciones ante la prensa, la funcionaria destacó que "nada ni nadie me va a sacar el foco". En esa línea recordó que "hace cuatro meses que trabajamos doce horas por día".

"Nuestra prioridad es que los chicos vuelvan a las aulas. Vamos a seguir trabajando con la misma vocación porque la escuela es lo más importante para construir futuro", cerró.