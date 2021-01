La ciudad de Buenos Aires ratificó el inicio del regreso a la presencialidad para el miércoles 17 de febrero y ante los cuestionamientos de los docentes respecto de la exposición a posibles contagios de coronavirus, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, reiteró que se hará "lo que se hace habitualmente en la ciudad con las medidas de fuerza: se descuentan los días", al tiempo que aclaró que "no estamos preparando sanciones".

Mientras la ciudad ultima detalles de su plan de vacunación, a la espera de nuevas dosis de la Sputnik V, Acuña indicó: "La logística ya está armada. Probablemente el 17 de febrero no estén vacunados los docentes, pero no depende de nosotros. Los docentes que son grupos de riesgo tienen exceptuada la presencialidad, seguirán desde sus casas", subrayó.

En sus reiterados mensajes contra los sindicatos, la ministra dijo que "quieren generar miedo en las familias". "Es necesario y posible tener las escuelas abiertas si se toman los cuidados", resumió.

La mirada gremial

"Es peligroso abrir las aulas para la presencialidad. Me guío por los organismos de salud internacionales, el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos dice que no están las condiciones", dijo Eduardo López (UTE) en diálogo con radio Futurock. Para el secretario adjunto del sindicato docente porteño, "el gobierno de la ciudad no invierte. Este año es el presupuesto más bajo en trece años".

"El 17 -agregó- ellos se van a sacar la foto y después quedamos nosotros. Nos contagiamos y se contagian los alumnos. Vamos a cuidar la salud y la educación".