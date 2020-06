N o tienen paz. Mientras el rugbier Máximo Thomsen espera en la cárcel que la Justicia avance en la investigación por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell, su primo fue acusado ayer de apuñalar a un cartero en Campana.

"Hace meses murió Fernando, un pibe inocente asesinado por los rugbiers de Zárate en Villa Gesell, este zángano que me atacó es el primo de uno de ellos", escribió en sus redes sociales el trabajador sobre J.A. Thomsen, desde la cama del Hospital Municipal San José, donde fue internado.

"Hoy yo la puedo contar gracias a Dios, que estuvo conmigo en ese momento. Recibí agresiones y dos puñaladas en la espalda mientras me encontraba trabajando en la calle, repartiendo cartas. Soy empleado del Correo Argentino de Campana", describió la víctima, identificada por la policía como Claudio Saúl Boni, quien afirmó además, "Yo me encuentro internado y el tipo, muy cómodo, subiendo historias en sus redes sociales, tomando una cerveza, diciendo ‘Después de un largo día’, ya se encuentra libre. La policía lo liberó, yo no entiendo nada".

El violento hecho que ocurrió el viernes pasado, en el barrio Siderca, de la ciudad de Campana, donde el joven denunciante que trabaja como cartero resultó herido tras ser atacado por al menos una persona con un arma blanca.

Según confirmó la policía local, que investiga el hecho, la víctima se encontraba repartiendo correspondencia en la calle Bellomo al 100 y, según los testimonios recolectados en el lugar, un sujeto se acercó a Boni por la espalda y sin mediar palabra le dio un "puntazo" a la altura de la cintura.

Mal herido, el trabajador cayó al suelo, ante la mirada de los vecinos, que llamaron al 911, pero no lograron detener al agresor. A los minutos, mientas la víctima era atendida, varios móviles del Comando Patrulla de Campana iniciaron un rastrillaje por la zona, aprehendiendo al acusado de "tentativa de robo", en Cáceres al 2300, del mismo barrio.

Mientras el operativo se desarrollaba, el empleado postal fue trasladado por la ambulancia número 3 del SAME al hospital local, donde sigue internado y reclamando justicia.