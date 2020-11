El abogado de la campaña de Donald Trump, Rudy Giuliani, reiteró las denuncias de fraude electoral realizadas por el mandatario y que no han sido comprobadas. En una conferencia de prensa en Washington D.C., Giuliani enumeró los frentes legales a través de los que buscarán revertir el resultado de los comicios y aseguró que el elemento principal que respalda sus acusaciones es que máquinas de votación "están vinculadas con Venezuela, Cuba" y otros actores globales que "no quieren que Trump continúe siendo presidente". Giuliani dijo que Dominion, el sistema de votación usado en distintas regiones del país, es parte de la empresa Smartmatic, cuyos fundadores son venezolanos y "eran aliados de Hugo Chávez y son aliados de Nicolás Maduro". Señaló que "las máquinas tienen un software electoral creado en Venezuela para asegurarse de que nunca perdieran unas elecciones. Usamos esas máquinas, que pueden ser manipuladas", dijo el ex alcalde de Nueva York.